«نخيل» ضمن قائمة أفضل أماكن العمل الكبيرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضمت «نخيل»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى قائمة أفضل 35 مكان عمل في دولة الإمارات للعام 2024 ضمن فئة «المؤسسات الكبيرة»، وذلك بحسب تصنيف مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «غريت بليس تو وورك» Great Place to Work الشرق الأوسط. ويأتي وصول «نخيل» إلى قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات في أعقاب حصولها وللعام الثاني توالياً، على اعتماد «أفضل بيئة عمل» في شهر أكتوبر 2023.

وينسجم وصول شركة «نخيل» إلى قائمة أفضل 35 مكان عمل في دولة الإمارات ضمن فئة «المؤسسات الكبيرة»، مع رؤية الهوية المؤسسية الخاصة بها والمتمثّلة في خلق بيئة مفعمة بالسعادة والازدهار، وتعزيز الرفاهية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والموظفين على حدٍ سواء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز