صندوق تحوط عالمي يدير أصولاً بمليار دولار يفتتح مقراً في دبي

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» Emerge Funds Investments، الذي يدير أصولاً بقيمة مليار دولار، عن افتتاح مكتب في دبي، بعد حصوله على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لينضم بذلك إلى العديد من صناديق التحوط العالمية التي افتتحت مقرات لها في الإمارة مثل: بالاسني اسيت مانجمنت، واكسيدوس كابيتال مانجمنت، وذلك بهدف التوسع في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة انطلاقا من دبي.

ويعد صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» أحدث مؤسسة استثمارية تقيم تواجد لها في الامارة التي باتت تستقطب أعداداً متزايدة من المؤسسات المالية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

وقال آيفان سكيرمان، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعكس هذه الخطوة رؤيتنا الطموحة لتوفير مجموعة متنوعة من خدمات تداول العقود المستقبلية والأسهم وغيرها من الأدوات المالية. لقد شهدت دبي تقدماً ملحوظاً على مختلف الصعد خلال فترة وجيزة نسبياً. ويمثل افتتاح مكتبنا في دبي الخطوة الأولى لنا في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لنا مضاعفة حجم أصولنا انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «تلقينا اتصالات عديدة من مكاتب عائلية متنوعة ومستثمرين ومؤسسات في دبي تدعونا لافتتاح مكتب لنا في الإمارة وقد ذُهلنا بالفعل بحجم التطور الذي تشهده المدينة، خاصة وأن دبي تمنحنا إمكانية الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم».

بدورها، قالت بهافيا جيهلوت، المدير التنفيذي لصندوق «إيميرج فاندس إنفيستمنت» في منطقة الشرق الأوسط والهند: «لقد نجحت دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة لصناديق التحوط، حيث توفر المدينة بيئة تشريعية مواتية لنمو وازدهار هذه الصناديق، مما يعكس قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بوتيرة متسارعة».

وتابعت: «إن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع دولة الإمارات من (القائمة الرمادية) للدول والأقاليم التي تتطلب مزيداً من التدقيق، يعتبر تغيراً إيجابياً مذهلاً بالنسبة لدبي. لقد بذلت حكومة الإمارات جهوداً حثيثة جعلتها تتبوأ مكانة رائدة عالمياً، سواء على صعيد الخدمات المالية أو البنية التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى، وقد أصبحت دبي مثالاً يحتذى به في الازدهار والابتكار. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال لكافة اللاعبين في قطاع الخدمات المالية بالدولة، بما في ذلك صناديق التحوط وإدارة الثروات وإدارة الصناديق الخارجية، مما يتيح لنا المجال أيضاً لابتكار استراتيجيات وتقنيات جديدة والخروج بأفكار وحلول أفضل».

جدير بالذكر أن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفيستمنت» تأسس في العام 2007، ويقع مقره الرئيس في الأرجنتين.

وإلى جانب دبي مؤخراً، يوجد لدى الصندوق فروع أيضاً في كل من الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا والبرازيل وتشيلي. ويستثمر الصندوق في الأسهم والسندات وأدوات الدين والسلع (بما في ذلك الزراعية والمعادن والطاقة)، والعملات. وتضم قاعدته أكثر من 50 عميل مؤسسي وما يزيد على 20 ألف مستثمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز