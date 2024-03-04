25 % نمو الشركات الصينية بمركز دبي للسلع

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اختتام حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في الصين بعدما استضاف ثلاث فعاليات في مدينة هونغ كونغ وشنغهاي بهدف جذب المزيد من الشركات الصينية إلى إمارة دبي.

تأتي هذه الفعاليات التي أقيمت في شنغهاي وهونغ كونغ عقب تسجيل زيادة سنوية بنسبة 25% في عدد الشركات الصينية الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، بما فيها شركات بارزة مثل «أوتل روبوتيكس» ومجموعة «هيبي لوجستكس» للمواد المعدنية، ما يؤكد استمرار جاذبية المركز أمام الشركات الصينية. ووفقاً للإحصاءات الجديدة، فإن المركز يحتضن اليوم أكثر من 14% من إجمالي 6000 شركة صينية متواجدة في دولة الإمارات.

ولأن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يتطلع بنظرة متفائلة إلى اقتناص المزيد من فرص التعاون خصوصاً وأن دبي تعد وجهة جاذبة للشركات الصينية التي تخطط التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من الإمارة.

خدمات مخصصة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «خلال العامين الماضيين، سجلنا نمواً مستمراً بنسبة 25% في عدد الشركة الصينية الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وهذه الزيادة الكبيرة تؤكد قدرتنا على توفير خدمات مخصصة ومساحات تجارية عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات الصينية. واليوم، ومع وجود 852 شركة صينية مسجلة في منطقتنا الحرة، نفخر بما حققه المركز من نجاحات خصوصاً بعدما أصبح أحد أكبر مراكز الأعمال الجاذبة للشركات الصينية في دبي عبر العديد من القطاعات الحيوية – وسوف نواصل البناء على هذا الزخم القوي مستقبلاً بينما نواظب على تحسين عروض خدماتنا المقدمة للشركات الصينية وتوسيع نطاق التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».

وأثناء حضوره فعاليات المركز في شنغهاي، قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات: «تجمع الإمارات وشنغهاي علاقات متجذرة مبنية على التعاون والتبادل التجاري الناجح. والمجهودات التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة لدعم هذه الشراكة الثنائية تسلط الضوء على الفرص الرئيسية المتاحة أمامنا لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين وتطوير المشهد التجاري العالمي».

500 قائد أعمال

وشارك ما يقرب من 500 من قادة الأعمال الصينيين خلال هذه الفعاليات للاستمتاع إلى وفد مركز دبي للسلع المتعددة أثناء نقاشاته حول الفرص المتاحة للشركات الصينية في بيئة أعمال المركز. وقد أقيمت الفعاليات الثلاث بالتعاون مع غرفة تجارة نينغبو في شنغهاي، وشركة Yingke للمحاماة، واتحاد شركات التصنيع الصينية في هونغ كونغ، وشركة «فورإفر فورورد»، وشركة HKMEIF، وشركة Dentons، وشركة Donghao Lansheng، وشركة FSG، وشركة Yingke.

وقام مركز دبي للسلع المتعددة بزيارة الصين مرتين خلال العام الماضي، حيث استضاف جولات ترويجية في شنغهاي وقوانغتشو وتشونغتشينغ وشنتشن وهونغ كونغ بهدف تعزيز تواصله مع الشركات المتواجدة في بعض الأسواق الحيوية في الصين. وتساهم الحملة الترويجية المباشرة «وجد من أجل»، التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية للأعمال والتجارة. ومن خلال سلسلة الحملات الترويجية، يسلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الإمكانات الكبيرة والقيمة الفريدة التي تقدمها دبي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، خصوصاً وأنه يساهم حالياً بنحو 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة سنوياً.

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