تحديثات جديدة في مؤتمر «مانيج إنجن» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، إطلاق ميزة ثلاثية جديدة للتحليل القائم على إمكانات تعلم الآلة، وذلك ضمن حلولها لإدارة الأحداث والمعلومات الأمنية. وتم الكشف عن التحديث الجديد في مؤتمر مانيج إنجن للمستخدمين الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي.

قال مانيكاندان ثانغاراج، نائب رئيس مانيج إنجن: «تؤدي تلك الأساليب الاحتيالية إلى نشوء تحدٍ حرج، وهو إطالة دورة حياة اختراق البيانات. ويستغرق تحديد واحتواء اختراقات البيانات فترة 277 يوماً، بينما ترتفع التكلفة بواقع 23% بعد اجتياز حاجز 200 يوم، ولهذا لا يمكن للتحليل اليدوي والعشوائي للتهديدات أن يسيطر على الهجمة في ظل فوضى الأدوات المتعددة».

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