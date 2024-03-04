ورشة توعية ضريبية في «اقتصادية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، الرامية لإبراز الفرص، وتعريف مستثمري القطاع التجاري والصناعي في الإمارة بالمعلومات والجوانب القانونية التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع النظام الضريبي المتبع في الدولة، وما له من دور في تطوير بيئة الأعمال، وتوفير البيانات الدقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة. وحملت الورشة عنوان «الأسس الضريبية لاستدامة الممارسات الاقتصادية»، وأقيمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وبمشاركة مؤسسة «رواد».

وقالت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إن الهدف من الورشة، هو تطوير الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة، من خلالِ مُناقشةِ ما استجد في المجال الضريبي من لوائح واشتراطات تهم المستثمر في القطاع التجاري والصناعي.

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