24 مؤسسة تفوز بجائزة التميز العقاري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 24 شركة ومؤسسة عقارية فازت بـ «جائزة التميز العقاري» خلال الملتقى السنوي الـ12 الذي نظمته الدائرة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «طموح وعطاء... تميز وريادة».

حضر الملتقى عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة وعبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة.

وفاز بجائزة «فئة المكاتب العقارية» عن مدينة الشارقة الجنيدي للعقارات، وشركة سالم علي الشامسي للعقارات، ومكتب سما الشارقة للعقارات، ومكتب بزلينك، وفاز فيها في خورفكان مكتب الشاهق للعقارات، والساحل الشرقي للعقارات، فيما فاز فيها بكلباء مكتب ليستر للعقارات. كما فاز بالجائزة في «فئة شركات التطوير العقاري» شركة أساس العقارية، وشركة الثريا العقارية.

وفاز بـ«فئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك» جمعية ملاك برج اللؤلؤة، وجمعية ملاك برج الروز 1، وجمعية ملاك برج المنازل تاور 2، وجمعية ملاك برج المنازل تاور 5، وجمعية ملاك برج صحارى 2، وجمعية ملاك برج اللولو، وجمعية ملاك برج أساس، وجمعية ملاك برج المهند، وجمعية ملاك برج مركز الغانم للأعمال، وجمعية اتحاد ملاك برج أبو خمسين، وجمعية اتحاد ملاك برج الريفيرا، وجمعية ملاك برج البرج، وجمعية ملاك برج الشاطئ 2. بينما فاز بـ «فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» المدير لخدمات الإشراف الإداري، وبلوتو لخدمات الإشراف الإداري.

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