مؤتمر «دبي للسكر 2024» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ 8 لمؤتمر «دبي للسكر 2024» في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، ويشهد المؤتمر، الذي يواصل أعماله حتى الخميس بمشاركة كبيرة، وبحضور جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وجاكوب روبنز، المدير التنفيذي لشركة إيميتيرا، أكبر مشتر بصناعة السكر في العالم.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء على تغير المناخ، الذي أصبح على رأس جدول الأعمال مرة أخرى، لا سيما بعد مؤتمر «كوب 28»، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي، حيث باتت صناعة السكر أكثر تركيزاً على الاستدامة.

وعلى هذه الخلفية من الممكن أن يحتل السكر مركز الصدارة مرة أخرى نتيجة للتقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وغيرها من التقارير، التي تسلط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن المحليات الصناعية المستخدمة على نطاق واسع. ومع ارتفاع الأسعار شهد الطلب على واردات السكر الخام العام 2023 انخفاضات كبيرة في وجهات الاستيراد الرئيسية مثل: الصين وإندونيسيا، لكنه ارتفع في نهاية العام. وبالنسبة للعرض والطلب العالمي فقد انتهى عام السكر 2022/ 2023 (أكتوبر- سبتمبر) بصورة متوازنة إلى حد ما، لكننا من المتوقع أن يكون هناك عجز كبير في 2023/ 2024.

وهبّت البرازيل لإنقاذ مستهلكي السكر العام 2023، حيث زادت إنتاجهم من السكر بنحو 8 ملايين طن، لذا يتساءل السوق: إلى أي مدى يمكن تكرار هذا خلال 2024؟ وكان المحصول الهندي مخيباً للآمال مرة أخرى، مما ترك آفاق التصدير غير مؤكدة في الوقت، الذي اعتاد فيه العالم المستهلك على ما لا يقل عن 6 ملايين طن من صادرات السكر، فكيف يمكن التوفيق بين معضلة تحديد سقف لأسعار السكر المحلية في عام الانتخابات والحاجة إلى الحفاظ على برنامج الإيثانول، الذي بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتمويله والترويج له؟

ومن المرجح أن يكون محصول تايلاند 2023/ 2024 أقل بكثير مما كان عليه في العام السابق، ولكن ماذا نتوقع أن نرى في 2024/ 2025؟ وكانت محاصيل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة أكبر مما كانت عليه في العام السابق. وفي حين ظلت الواردات قوية فمن الممكن أن يخاطر الاتحاد الأوروبي باستيراد أكثر من احتياجاته في 2023/ 2024 نظراً للمخزونات الكبيرة المحمولة.

وتحظى جميع هذه القضايا باهتمام كبير لدى شركة الخليج للسكر- أكبر مصفاة مستقلة في العالم، بطاقة إنتاجية تزيد على 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يومياً، وبطاقة سنوية تزيد على 2 مليون طن سنوياً. وتتمتع الشركة بموقع جغرافي فريد، وتخدم عملاء متميزين في أكثر من 50 دولة.

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