حكومة الشارقة تصدر سندات بـ750 مليون دولار

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بنك الشارقة» عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية لإصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.

ولقي الإصدار أصداء إيجابية واهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث فاقت الطلبات 4 مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة بصلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية. وتم تسعير الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من المستثمرين الدوليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز