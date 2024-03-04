مسؤولون اقتصاديون: الإمارات داعم رئيسي لحرية تدفق التجارة ودفع نمو الاقتصاد العالمي

المصدر: أبوظبي - وام- البيان

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أكد مسؤولون اقتصاديون على الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم حرية تدفق التجارة والاستثمار من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار.

وقال المسؤولون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يعد تأكيداً على جهود الإمارات الرائدة في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة، ومواصلة الزخم نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للتجارة العالمية.

واختتم المؤتمر أعماله بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية. ويعكس الإعلان إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

نجاح

وأشادت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وقالت إن "تنظيم هذا الحدث العالمي في الإمارات جاء تأكيداً على مكانتها كمركز تجاري عالمي، ودورها المؤثر في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث تلتزم الدولة، انطلاقاً من كونها عضواً رائداً في منظمة التجارة العالمية، بدعم نظام تجارة عالمي يتميز بالشفافية والتعددية والأمان. ورحبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بقرار منظمة التجارة العالمية تجديد الالتزام بإنجاز نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية خلال العام 2024 وتنفيذ اتفاقية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً.

ريادة إماراتية

وأكد سند المقبالي رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على الدور الرائد لدولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار، فضلاً عن مكانتها كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، مشيراً إلى إيمان دولة الإمارات الراسخ بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يعد محركاً للنمو والتنمية وخلق فرص العمل.

ولفت المقبالي إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعكس جهود الإمارات الرائدة في تعزيز حركة التجارة العالمية، وذلك بعد اتفاق أعضاء المنظمة على قرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم، وهو ما يعزز جهود الإمارات في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة وحشد التوافق الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

إنجازات كبيرة

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في ما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيماناً منها بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نجاحها في أن تكون مركزاً محورياً للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

وأكد حنفي، أن دولة الإمارات باتت وجهة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال في المنطقة العربية يرون أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات بفضل سهولة الاستثمار، وتصنيفها العالمي والعربي الذي يعد الأعلى في المنطقة.

مركز مالي عالمي

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مجال التجارة والاستثمار وهو ما جعلها مركزاً مالياً مهما للمستثمرين في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع رجال الأعمال يتخذون من الإمارات مقراً ومركزاً لأعمالهم نظراً لما تقدمه الدولة من تسهيلات وديناميكيات تتوافق مع المعطيات العالمية المتغيرة.

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