بحث تعزيز آفاق التجارة بين الإمارات وكازاخستان

المصدر: دبي - وام

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بحث اتحاد غرف الإمارات تعزيز آفاق التجارة البينية وفرص التعاون بين مختلف جهات القطاع الخاص في الإمارات وكازاخستان، وذلك خلال لقاء الأعمال الذي عقد بمقر البيت الكازاخستاني بمدينة إكسبو 2020.

عقد اجتماع الأعمال بحضور حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، والدكتور محمد العريقي سفير الدولة لدى كازاخستان، وماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى الدولة، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وحضور أكثر من 150 شخصاً.

وأكد حميد بن سالم أن تجديد توقيع مذكرة تفاهم مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني مع غرفة التجارة الدولية الكازاخستانية سيشكل منصة انطلاقة جديدة لقطاع الأعمال بالبلدين الصديقين. وخلال لقاء الأعمال، عُقد الاجتماع الأول للمجلس، وتمت خلاله مناقشة آليات وخطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة.

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