30 % نمواً مستهدفاً لمركز دبي المالي العالمي في 2024

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أن النمو المستهدف للمركز يصل إلى 30% خلال العام 2024 ولا سيما في ظل النتائج الإيجابية الواعدة التي تم تسجيلها خلال أول شهرين من العام الجاري، مشيراً إلى أن المركز يستعد لإطلاق برج تجاري جديد قريباً.

وتفصيلاً، قال كاظم في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «مستهدفاتنا الخاصة للعام 2024 تتجاوز ما تم تحقيقه في 2023، وإذا نظرنا إلى نتائجنا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نجد أنها واعدة، ولذلك، باستطاعتنا تحقيق المستهدفات التي وضعناها».

وأضاف كاظم «إن النتائج الإيجابية التي تحققت منذ مطلع العام الجاري جاءت استناداً إلى العدد الكبير للشركات التي حصلت على تراخيص في المركز»، لافتاً إلى أن حصول الشركة الجديدة على الترخيص النهائي يتم وفق عملية تبدأ قبل 6 أشهر، بداية من خطاب النوايا وحتى استكمال كافة المتطلبات ومن ثم الحصول على الموافقة.

وأردف كاظم قائلاً: «لدينا اليوم بالفعل الكثير من الشركات في انتظار الترخيص وهو ما انعكس على نتائجنا، وبالتالي نحن نأمل تحقيق مستهدفاتنا للنمو والتي تصل إلى 30% خلال العام الجاري، ونعتقد بأننا على المسار الصحيح».

عوامل داعمة

وحول العوامل الرئيسية وراء هذه النتائج والتوقعات الإيجابية، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي «هناك مجموعة من العوامل التي ساعدتنا، وأبرزها عوامل تتعلق بالمركز والذي يتمتع بمستوى أنظمة وقوانين تضاهي أنظمة وقوانين أكبر المراكز المالية العالمية سواء في نيويورك أو لندن، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والمتكاملة».

وأضاف كاظم «كما أن أنظمة وقوانين مركز دبي المالي العالمي تم اختبارها على مدى 20 سنة سابقة، وبنينا ثقة كبيرة بالمركز بين كبريات الشركات المالية العالمية، والتي تسعى اليوم لمزيد من التوسع والعمل في مجالات أخرى».

وقال كاظم «هناك أيضاً عوامل عالمية جيوسياسية سواء في أوروبا أو أمريكا وعلاقاتها مع الصين والهند، فالمؤسسات المالية تنظر بطبيعة الأمر إلى مراكز مالية تتمتع باستقرار، ومركز دبي المالي العالمي يبرز بين المراكز المستقرة، خاصة أن اقتصاد الدولة يحقق نمواً قوياً وأسعار النفط تحافظ على تماسكها حول 80 دولاراً للبرميل، وهذا السعر أعلى من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نتكلم أيضاً عن منطقة واعدة، من شبه القارة الهندية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعد إلى حد كبير بتحقيق معدلات نمو لافت في المستقبل.

مساهمة

وأفاد كاظم أن مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إيجابية، وعندما نتحدث عن معدلات نمو تصل إلى 24% في المؤشرات الرئيسية لدينا سواء في استقطاب الشركات أو العمالة فمعنى ذلك أننا ننمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد وبالتالي مساهمتنا ستواصل الارتفاع في المستقبل».

برج تجاري

وذكر محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المركز يستعد لإطلاق برج تجاري جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار تلبية الطلب الكبير على المساحات التجارية مع ارتفاع عدد الشركات الجديدة وتوسع الشركات الحالية، لافتاً إلى نسبة الإشغال في العقارات التجارية المملوكة للمركز تصل إلى 99%، فيما تصل نسبة الإشغال في العقارات التجارية المملوكة لأطراف أخرى إلى 90%.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المشاريع العقارية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية وهي في طور البناء حالياً مثل مشروع «دي آي أف سي ليفينغ» الذي أطلق في سبتمبر الماضي وجزء كبير منه يضم وحدات تجارية، وكذلك مشروع «إنفويشن هب 1 و2».

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