فنادق دبي تواصل أداءها الاستثنائي بإشغال يتجاوز 83% في يناير

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حافظت فنادق دبي على أدائها الاستثنائي في بدايات العام 2024 مع ارتفاع متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 83.1% خلال شهر يناير الماضي بزيادة أكثر من 3 نقاط مئوية مقارنة مع شهر يناير العام الماضي الذي وصل فيه متوسط الإشغال إلى 80%، بحسب مؤسسة «كو ستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق.

ويأتي الارتفاع في إشغال فنادق دبي على الرغم من دخول أكثر من 3000 غرفة فندقية جديدة إلى السوق خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الفندقي في الإمارة يسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادي D33.

وأظهرت البيانات أن دبي تفوقت في نسب الإشغال على العديد من المدن الإقليمية والعالمية بدعم من زيادة التدفقات السياحية، وقد تلتها في نسب الإشغال المرتفع «المدينة المنورة»، التي حققت متوسط إشغال وصل إلى 83%، ومومباي 80.9%، وهونغ كونغ 80.1%، وميامي 78.5%.

وأظهرت البيانات أن أداء فنادق دبي خلال يناير الماضي يعتبر أفضل أداء خلال شهر يناير منذ 2020. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت دبي أداءً قوياً مع تدفق السياح والزوار الدوليين من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية بدعم من توسع الناقلات الوطنية ونشاط قطاع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً.

وواصلت دبي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار في وقت تخطت فيه خلال العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة في جميع مؤشرات الأداء التي تتمثل في أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.

وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي نحو 77.4% في عام 2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 72.9% في عام 2022، متجاوزة بذلك نسبة الإشغال البالغة 75.3% المسجلة في العام 2019. وتعتبر النسبة المرتفعة للعام الماضي إنجازاً استثنائياً، نظراً للزيادة الإجمالية ونسبتها 19% في عدد الغرف الفندقية في العام 2023 مقارنة بالعام 2019.

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