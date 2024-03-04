معرض دبي العالمي للقوارب يمدد شراكته مع «دبي هاربر»

المصدر: دبي - البيان

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كشف معرض دبي العالمي للقوارب عن تمديد شراكته طويلة الأمد مع «دبي هاربر»، الوجهة المضيفة للمعرض، بهدف تسريع نمو مجتمع اليخوت العالمي في أبرز مركز للسياحة والترفيه مختص بالقوارب في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام من الأجواء الحماسية والحيوية للمعرض بدورته الثلاثين، التي شهدت إقبالاً عالمياً واسعاً على شراء القوارب، والتعرف على أحدث الطرازات المتقدمة، وبالتالي يكون دبي هاربر أكبر حاضنة لهذا المعرض في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يعزز الزخم الكبير في مسيرة دبي نحو ريادة وجهات اليخوت الأكثر جاذبية في العالم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض: «تمثل دبي الوجهة العالمية الجديدة، التي تقود مرحلة غير مسبوقة في عالم اليخوت الترفيهية، وقد أصبحت الأجواء الحيوية والحماسية لدبي ومعرض القوارب حديث العالم، حيث أشار العديد من المعنيين إلى روعة المعرض بوصفه أجمل معرض للقوارب في العالم، وتأتي هذه الإشادة لتعكس المستوى العالمي، الذي يقدمه دبي هاربر مع إطلالته المذهلة، التي تميزه عن أي وجهة أخرى للقوارب».

وتابعت: «يلتزم معرض دبي العالمي للقوارب ودبي هاربر بتسريع زخم الشراكة مع المجتمع العالمي لعشاق القوارب، بهدف ترسيخ مكانة دبي هاربر بصفته المرسى الأكثر تميزاً وشهرة على مستوى العالم. وتسرنا مواصلة إقامة معرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربر، باعتبارها خطوة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على تسريع خططهم التنموية طويلة الأمد في المنطقة».

أهمية متزايدة

ومن جانبه قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب: «يشكل دبي هاربر موقعاً متميزاً يتماشى مع الأهمية المتزايدة لإمارة دبي، وحضورها الرائد في القطاع البحري العالمي».

وأضاف: «يسعدنا أن نشهد استمرار التعاون بين دبي هاربر ومعرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحمل أهمية كبيرة لمجتمع اليخوت في جميع أنحاء العالم، ويعزز الجهود الرامية لتطوير هذه الفئة، وتحسينها على جميع الأصعدة. ونظراً لانضمامي إلى هذا المعرض العالمي منذ انطلاقته يسرني أن أشهد نموه المستمر ودوره الفاعل في جمع كافة الجهات المعنية بالقطاع البحري تحت مظلة واحدة، وأتطلع لرؤية النجاح، الذي سيواصل تحقيقه في دورة عام 2025 وما بعدها».

محرك رئيسي

قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: «معرض دبي العالمي للقوارب هو ليس الفعالية البحرية الترفيهية الأكبر من نوعها فحسب، بل أصبح محركاً رئيسياً لدفع عجلة نمو وتقدم القطاع البحري، ومنبراً يشهد على مكانة دبي الراسخة والمتنامية كأحد أهم المراكز البحرية في العالم».

وأضاف: «نحن ممتنون للغاية للشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومعرض دبي العالمي للقوارب، ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث الاستثنائي للعام الثالث على التوالي، كما نشكر شركاءنا والجهات المعنية على دعمهم لدبي هاربر في مسيرته الحافلة كواجهة بحرية استثنائية أصبحت مقصداً للمقيمين والسياح على حد سواء.

ودبي هاربر هو المكان الأنسب لاحتضان فعالية من هذا النوع، كمعرض دبي العالمي للقوارب، نظراً لموقعه الحيوي في قلب الإمارة ومكانته كأكبر مرسى لليخوت في المنطقة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكاتنا والمساهمة الفاعلة في دعم نمو وازدهار قطاع الترفيه البحري في دبي خلال السنوات المقبلة»، ومن المقرر أن يعود معرض دبي العالمي للقوارب بدورته الحادية والثلاثين إلى دبي هاربر في فبراير 2025، ويَعِد بتقديم مفهوم جديد ومبتكر للعروض، مع مشاركة عالمية أكبر.

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