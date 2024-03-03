الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ10 للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في أذربيجان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة رفيع المستوى إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي، والاجتماع الوزاري الثاني للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء، والذي افتتحه فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وحضره عدد من أصحاب المعالي وزراء الطاقة والبترول والغاز، وكبار المسؤولين وممثلو الحكومات من 23 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية و44 شركة ذات العلاقة.

وقال فخامة الرئيس الأذربيجاني، في كلمته الافتتاحية: إن ممر الغاز الجنوبي يعمل منذ ثلاث سنوات، وهو قصة نجاح، حيث يعد هذا المشروع أحد مشاريع البنية التحتية المهمة في أوراسيا، مشدداً على دوره في أمن الطاقة وتعزيز التعاون، حيث إن تنفيذ مثل هذا المشروع ما كان له أن يكون لولا التعاون بين الدول الواقعة على هذا الطريق.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق له، وبحضور سعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، مع معالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، رئيس اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع دولة الإمارات، ومعالي برويز شهبازوف وزير الطاقة، حيث بحث معهما علاقات التعاون في جميع المجالات خاصة في الاقتصاد والطاقة، والطاقة المتجددة وأمن الطاقة.

وأكد معاليه، أن ما يجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة علاقات قوية واسعة تتخطى التعاون التجاري والاقتصادي حيث تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، كما أنهما تتشاركان في الرؤية ذاتها التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة التنمية المستدامة.

ضم وفد الدولة، كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة مصدر، وشركة أدنوك وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز