سمانا للتطوير العقاري تطلق «ريتيل بارك» في أرجان دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، عن إطلاق منطقة تسوق «ريتيل بارك»، بقيمة 150 مليون درهم في أرجان دبي، لتأمين مساحات تجارية مع خطة سداد مدتها 5 سنوات، تتميز بأقساط شهرية منخفضة تصل إلى 1% والمقرر إنجازه في الربع الأول من العام 2027.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «إن إطلاق مجمع المساحات التجارية يتوافق مع متطلبات المستثمرين ولتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين بأحدث ماركات الأزياء أو تسوق البقالة أو تجربة تناول الطعام».

وأضاف فاروق، «يتميز المجمع بتصميم عصري يتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة ويتوافق مع التزام الشركة بتوفير مساحة تمكن المقيمين من التسوق وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي في مكان واحد».

وتقع منطقة تسوق «ريتيل بارك» ضمن مشروع سمانا ميكونوس سيغنتور المستوحى من الجزيرة اليونانية والمصمم على طراز اليخوت الفاخرة بقيمة 300 مليون درهم.

تم تصميم مجمع سمانا للمساحات التجارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين من جميع مناحي الحياة والفئات العمرية. سواء أكان الأمر يتعلق بأحدث ماركات الأزياء، أو التسوق المتميز للبقالة، أو تجربة تناول الطعام المبهجة، فإن مجمع سمانا للمساحات التجارية جاهز لأن يصبح الوجهة المفضلة.

بالإضافة إلى أهميته التجارية، يتوافق مجمع سمانا للمساحات التجارية مع التزام سمانا للتطوير العقاري بتعزيز المشاركة المجتمعية. من خلال توفير مساحة حيث يمكن للمقيمين التسوق وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي، يهدف مجمع البيع بالتجزئة إلى تعزيز الشعور بالمجتمع.

خطة الدفع - 5 سنوات بخطة شهرية 1%.

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