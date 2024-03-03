أحمد بن سعيد: 64.6% نمو الأرباح التشغيلية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" سجلت نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية عن عام 2023 بنسبة 64.6%، وتخطت قيمة صافي الأصول أكثر من 20.8 مليار درهم.

وقال سموه في حسابة على منصة إكس "سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية عن عام 2023 بنسبة 64.6%، وتخطت قيمة صافي الأصول أكثر من 20.8 مليار درهم، لترسّخ دورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33.

وأضاف سموه "تجسّد هذه النتائج مساهمة "دييز" الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما تواصل المناطق الاقتصادية التابعة النمو عبر ستة قطاعات رئيسية تمثل مجتمعة 95٪ من إجمالي الشركات التي تعمل تحت مظلتها".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد "وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل "دييز" مساعيها في تمهيد الطريق نحو تحقيق التميز الاقتصادي والاستثماري في دبي، ما يوفر فرصاً واعدة للشركات المحلية والأجنبية، فيما نشرع في رحلة طموحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر".

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