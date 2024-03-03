وليد الزرعوني: السوق العقارية في الإمارات عامرةٌ بالفرص الجاذبة

المصدر: دبي - البيان

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أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية أن السوق العقارية في الإمارات عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد الزرعوني، على أن الإمارات تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين، مضيفًا أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وأفاد بأن الطفرة التي تعيشها السوق العقارية ودعم قوي من جميع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم، ومن المرجح أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

واختارت شركة إعمار العقارية، «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، ضمن الشركات الأكثر مبيعًا وتسويقًا لمشروعات الشركة في العام الماضي.

وقامت «إعمار» بتكريم «دبليو كابيتال» بمنحها جائزة النجم الساطع خلال حفلها السنوي لعام 2023 الذي أقيم مؤخرا بحضور العديد من أبرز القادة المرموقين في كلا قطاعي المقاولات والعقارات.

وفي معرض تعليقه على الجائزة، تحدث وليد الزرعوني، قائلاً: «نحن فخورون جداً بهذه الجائزة من شركة إعمار الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري.. ويعتبر دخولنا سباق إعمار لحلبة الكبار والمخضرمين في عالم العقار نجاح قوي ليضع الشركة في مصاف شركات الوساطة العقارية الوطنية».

وأفاد الزرعوني، بأن «دبليو كابيتال» تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءًا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة.

ولدى «دبليو كابيتال» العديد من علاقات التسويق الحصرية مع مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

وتعتبر «إعمار العقارية»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

وتمتلك «إعمار» سجلًا حافلًا بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقًا للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 64.700 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية.

ويعتبر كل من «برج خليفة»، المعلم العمراني العالمي، و«دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت «إعمار» بتطويرها حتى اليوم.

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