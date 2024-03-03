مليار درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» خلال أول شهرين من العام 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز حاجز المليار درهم، خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع متطلبات المشترين والمستثمرين سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكل مشاريعها بالإمارات والخارج.

وتنظم ريبورتاج العقارية يوماً خاصاً للمبيعات في فندق حبتور بالاس دبي، اليوم 3 مارس الجاري، ويتضمن الحدث عروضاً خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية. وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 33 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين، مع مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لتسليمها للمشترين في المواعيد المحددة.

وكشفت «ريبورتاج» مؤخراً عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، الذي يتألف من 844 وحدة سكنية.

وفي دبي أطلقت «ريبورتاج» خلال الربع الثالث من العام 2023 مشروع «ريبورتاج فيلدج» في دبي، الذي يضم 1767 وحدة سكنية، كما أطلقت خلال الربع الأول من العام الماضي مشروع «بيانكا» في دبي، الذي يضم 653 تاون هاوس.

وباشرت ريبورتاج العقارية إنجاز مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، حيث أنجزت مؤخراً مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، الذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وكانت ريبورتاج قد باشرت في وقت سابق إنجاز وتسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، فضلاً عن تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» في مدينة مصدر، إضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز