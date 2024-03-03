14227 رحلة لـ«طيران الإمارات» في يناير بنمو 7.6 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شغلت «طيران الإمارات» خلال شهر يناير الماضي 14227 رحلة إلى أكثر من 150 وجهة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مقارنة مع 13218 رحلة شغلتها الشركة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 7.63 %، بحسب بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أن المتوسط اليومي لعدد رحلات طيران الإمارات خلال يناير الماضي وصل إلى نحو 474 رحلة عبر أسطول طائراتها المكون من نحو 260 طائرة من طرازي بوينغ وايرباص.

وتواصل طيران الإمارات العمل على توسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز تواجدها على بعض الخطوط التي تشهد طلباً مرتفعاً، حيث أعلنت الناقلة مؤخراً عن تعزيز عملياتها إلى سيؤول بإضافة 3 رحلات أسبوعياً من 19 فبراير 2024، ترتفع الإجمالي إلى 10 أسبوعياً، فيما وفرت «طيران الإمارات» الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو البرازيلية من نوفمبر 2023 بطائراتها إيرباص A380 المحدّثة، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو من 20 ديسمبر 2023.

وابتداءً من نوفمبر الماضي شغلت «طيران الإمارات» جميع رحلات سيدني بطائرات «A380» العملاقة، كما شغلت في نوفمبر أيضاً رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ.

ونجحت طيران الإمارات بالتفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

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