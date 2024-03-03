الإمارات بين أعلى الدول في رواتب الطيارين

المصدر: دبي - البيان

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حلت الإمارات ضمن قائمة الدول التي تمنح أعلى رواتب للطيارين على مستوى العالم، بحسب تحليل بيانات نشره موقع «سيمبل فلاينج» لأخبار قطاع الطيران.

ويأتي التحليل في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين بالعالم والطلب المتزايد على الطيارين، ومع عودة القطاع تدريجياً لمستوياته السابقة؛ تستعيد الرواتب أيضاً مستوياتها السابقة.

وبحسب التحليل؛ يحصل الطيارون في أوروبا وأمريكا الشمالية على أعلى الرواتب في الصناعة بسبب التضاريس الصعبة في المنطقة والظروف الجوية القاسية والمتكررة. وتحتل سويسرا المركز الأول لأعلى أجر، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي 172.6 ألف دولار، فيما يتقاضى طيارو شركات الشحن بصورة عامة أجوراً أعلى قليلاً من طياري رحلات نقل الركاب.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم حيث يصل متوسط أجور الطيارين إلى 104.7 آلاف دولار في العام، وفي المرتبة الثانية، بعد سويسرا، تأتي لوكسمبورغ حيث يبلغ متوسط الأجر السنوي 146.8ألف دولار.

ويحصل الطيارون في الولايات المتحدة على رواتب عالية بفضل شبكة شركات الطيران الواسعة، وبعض أكبر شركات الطيران على مستوى العالم. ويصل متوسط راتب الطيار في الولايات المتحدة إلى132.569 دولاراً.

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