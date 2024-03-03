دبي تمنح «ثينك ماركتس» ترخيصاً للخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ثينك ماركتس» مزوّد الخدمات المالية، ومقرها الرئيس في لندن وملبورن، حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، بعد افتتاح فرعها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي.

ويمنح ترخيص دبي للشركة، الفرصة لتقديم مجموعة خدماتها المالية، وعقود الفروق لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين؛ ليس فقط في الإمارات، ولكن أيضاً في دول التعاون ، إضافة إلى شمالي أفريقيا.

وقال فايزان أنيس المؤسس المشارك لـ«ثينك ماركتس»، إنَّ الإمارات والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تعد سوقاً عالية النمو، مشدداً أنَّ الترخيص يمكّن الشركة من ضم عملاء جدد من المنطقة.

وأضاف: «نبحث دائماً عن طرائق لمنح عملائنا تجربة تداول استثنائية في منصتنا ثينك تريدر، وسيسهم الترخيص في تقديم خدمة أفضل لعملائنا، ما يؤدي لتوسيع أكبر قاعدة عملائنا في أسواق استراتيجية جديدة إقليمياً. وحققت ثينك ماركتس إيرادات بقيمة 62 مليون دولار في 2022.

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