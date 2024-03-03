أسهم «إنفيديا» الأكثر «تفجّراً» بين السبعة الكبار

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 240% في الـ12 شهراً الماضية في أداء وصف بأنه «متفجر»، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2 تريليون دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية القيمة على مستوى شركات العالم، كما منح هذا التقدم الكبير أسهمها لقب «الأفضل أداء على الإطلاق» بين مجموعة «السبعة الرائعون» في «وول ستريت»، وهي شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة، ويرجع الفضل في هذا التحول إلى شرائح الشركة التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وتسيطر «إنفيديا» على 90% من سوق وحدات معالجة الرسوم المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة المتسارعة وبعدما ارتفع الطلب على هذه التقنيات بشكل كبير، ارتفعت مبيعات وأرباح وأسعار أسهم الشركة جنباً إلى جنب. وأسست «إنفيديا» في 1993 وبدأت العمل في تصميم وحدات معالجة الرسوم «جي بي يو» المستخدمة في ألعاب الفيديو وتطبيقات أخرى تحتاج إلى عرض مكثف للصور والفيديو.

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