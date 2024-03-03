أحمد الزعابي: نجاح المؤتمر يؤكد ريادة الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يأتي نجاح المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة وإدارة الحوارات العالمية، للاستفادة من المقومات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية».

وأضاف: تشكل نتائج المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية علامة فارقة في مسيرتنا لتطوير نظام التجارة العالمية، في ظل التحولات المتسارعة فتترابط وتتفاعل التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية بشكل وثيق.

وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات ومبادرات طموحة لدعم نظام التجارة العالمية لتطوير الاقتصادات، ومن ذلك دعم صناديق منظمة التجارة العالمية المخصصة لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية، وإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل على تحديث وتطوير التجارة العالمية عبر تبني وتوظيف أحدث التقنيات.

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