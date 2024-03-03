«ميليا ديزرت بالم» يقدم تجارب رمضانية مميزة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن فندق ميليا ديزرت بالم، المميز بإطلالته المذهلة على نادي البولو الذي تبلغ مساحته 64 هكتاراً، عن تقديم تجارب تناول طعام استثنائية وسط إطلالات ساحرة على أفق دبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقدم مطعم إيبيكور بوفيه إفطار يضم أشهى الأطباق التي تحتفي بالنكهات العربية الأصيلة وسط إطلالات خلابة على غروب الشمس.

ويشمل بوفيه الإفطار تشكيلة من المأكولات التقليدية، بما في ذلك شوربة العدس والمشاوي العربية المحضرة على الفحم والكباب وشيش طاووق الدجاج، إضافة إلى الأطباق الكلاسيكية مثل السمكة الحرّة وطبق الدجاج بالزبدة الكلاسيكي والأوزي ولحم الضأن المشوي وتوابل الرايتا والمكسرات.

ويمكن للضيوف اختتام تجربتهم المميزة مع تشكيلة من الحلويات، بما في ذلك المشبك والنمّورة مع الكريمة وأصناف البقلاوة وأم علي، كما تتوفر محطة طهو حية لتحضير الكنافة.

ويدعو ميليا ديزرت بالم ضيوفه للاستمتاع بأمسية مميزة مع تجربة السحور الاستثنائية في صالة الشيشة، والتي توفر مجموعة متنوعة من العصائر الرمضانية المنعشة وأطباق المقبلات الباردة والساخنة الشهية.

يمكن للمجموعات الكبيرة المؤلفة من 50 وحتى 300 شخص الاستمتاع بتجربة إفطار مخصصة تتميز بأعلى مستويات الخصوصية والراحة في مطاعم الفندق الداخلية والخارجية.

وتتراوح أسعار الإفطار الجماعي من 200 إلى 300 درهم إماراتي للشخص الواحد.

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