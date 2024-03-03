«لورين ريستورانتي» يطلق تجاربه في نخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي «لورين ريستورانتي»، المطعم الإيطالي بزواره في نخلة جميرا دبي بموقع شاطئي ساحر، يحاكي الريفييرا الإيطالية، ويتمتع المطعم بطابع كلاسيكي معاصر، تتخلله تأثيرات إيطالية الهوى، كما يحتفي بالمفهوم الإيطالي للحياة الجميلة، ويقدم تجربة طعام استثنائية وسط أجواء أنيقة، وبعيدة عن التكلف. يتباهى المطعم بديكور فاخر نابض بالحيوية والألوان، ليأخذ الضيوف في رحلة عبر الزمن إلى الريفييرا الإيطالية في حقبتي الستينيات والسبعينيات. الأجواء: مترفة إنما بعيدة عن التكلف! الطعام: أطباق إيطالية أصيلة ولا أشهى. لورين عنوان لا مثيل له لتناول ما لذ وطاب.

ويوفر المطعم المدرج ضمن دليل Gault&Millau للإمارات العربية المتحدة للعام 2024 وجهة طعام لا تشبه سواها، حيث تنتظر الضيوف تجربة مصممة لكل مناسبة، حيث يعتبر «لورين ريستورانتي» عنواناً مثالياً للاحتفال بكافة اللحظات، إذ يتغنى بإطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي مارينا المتلألئ، ويوفر أجواء ملؤها الراحة والخصوصية.

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وينطلق «لورين ريستورانتي» في رحلة استثنائية إلى عالم الطهي مع قائمة الشيف المتميزة، وتشمل أطباقاً فريدة مسعرة كلاً على حدة، وغنية بالنكهات الآسرة مثل لحم السلطعون الكبير والكمأة السوداء. تؤكد هذه القائمة، التي تستثنى الكمأة البيضاء عمداً، التزامه بتقديم تجارب طعام استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.

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