«فورست إسينشيالز» ينطلق في دبي هيلز مول

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي الافتتاح الرسمي لمتجر «فورست اسينشيالز» في دبي هيلز مول إضافة مهمة للتشكيلة الواسعة من العلامات التجارية الفاخرة التي تديرها مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات التسوّق والموضة.

كما تخلل هذا الافتتاح أجواء في غاية الروعة بديكور مميز. بمجرد الوصول، يتمتع الضيوف بتجربة غامرة في عالم الأيورفيدا الفاخرة، والترحيب بهم بأزهار مفعمة بالألوان وعرض مميز للمنتجات الممزوجة بأشهر مكونات العلامة التجارية مثل الزعفران، والزهور، والياسمين، والكركديه للتدليل على دور الطبيعة في قصة فورست اسينشيالز.

وحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات المرموقة على غرار سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، سامراث بيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة فورست اسينشيالز، بجانب العديد من الإعلاميين، والخبراء، وكبار الضيوف، وعشاق الموضة وأسلوب الحياة.

وعلقت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، بقولها «يسرنا في مجموعة أباريل المساهمة في جلب تجربة الجمال الشامل لدبي ودول مجلس التعاون الخليجي». وقال سامراث بيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة فورست ايسنشيالز: «بسبب التقاليد المتجذرة منذ القدم، بشكل مشابه لقصة علامتنا، فنحن نتطلع للترحيب بالمتسوقين في عالم الأيورفيدا الفاخرة، ونأمل أن تصبح جزءاً أساسياً من حياتهم».

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