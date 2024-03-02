شعار الاستدامة يرافق «كاستم شو الإمارات» في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل معرض «كاستم شو- الإمارات 2024» تألقه في موقعه في قلب مدينة إكسبو النابض، حيث يحظى في دورته التاسعة برعاية من مجموعة كرافانات بن لاحج وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتسجيل الوجهة المتكاملة لخدمات المركبات والتابعة لمجموعة اينوك، إضافة إلى الجهات المتعاونة كراجات الأداء العالي وتوب سبيد بايكس وآر أس جي وموتيك فاست.

وسجلت النسخة التاسعة من المعرض مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات النارية من داخل وخارج الدولة، حيث استقطب العديد من المبدعين والمبتكرين من دول المنطقة من مملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

نجاح

وقال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة (كاستم ايفنتس) رئيس اللجنة المنظمة إن النجاح المتواصل للمعرض تأكيد على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة والثقة التي حصل عليها الحدث كونه الأضخم والأكبر في المنطقة والشرق الأوسط لهواة ومحبي السيارات والدراجات النارية المعدلة بمختلف أنواعها كلاسيك ورياضية، ولما يحمله من أفكار وابتكارات تتوافق مع المعايير العالمية في الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الدورة التاسعة هذا العام تسعى لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة التي أعلنت سنة 2024 عاماً للاستدامة في الإمارات من أجل الغد.

وأكد بن لاحج أن الحدث لبى طموحات عشاق السيارات والدراجات النارية المعدلة وشغف الجمهور الزائر للمعرض في مدينة إكسبو، حيث اجتذبت حلبة التنافس الخارجية والمصممة خصيصاً وفق ضوابط لجنة الحكام الزوار، وأشعل المشاركون روح التنافس في الفئات المختلفة كالاستعراض الحر للسيارات صالون وتويوتا ونيسان ومهارات (الشل) للسيارات والدراجات النارية.

حوافز

وكانت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 قد أعلنت عن العديد من المفاجآت، من بينها رصد مبلغ يفوق نصف مليون درهم للمشاركين في الفعاليات، كما سيتم طرح سيارة هدية لأحد المحظوظين من رواد وزوار المعرض، كما ستقدم اللجنة المنظمة وللمرة الأولى دراجة نارية تشجيعاً للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة كجائزة تحفيزية من أجل التميز والتفرد.

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