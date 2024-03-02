دبي تستضيف المؤتمر الترويجي للدورة الـ135 من معرض كانتون الدولي

المصدر: وام

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أطلق معرض كانتون، الذي يعرف أيضا باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير - أحد أبرز الأحداث التجارية الدولية، مؤتمره الترويجي لدورته الـ 135 في دبي، وذلك في خطوة تعزز الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

حضر إطلاق المؤتمر الترويجي، نخبة من الممثلين التجاريين والشخصيات البارزة من 80 منظمة، بما في ذلك طيران الإمارات وممثلين عن الشركات الكبرى ورجال الأعمال.

أكد تشانغ سيهونغ نائب الأمين العام لمعرض كانتون، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدورة المقبلة للمعرض، المقرر انعقادها في 15 أبريل 2024، ستشهد توسعا في مساحة العرض لتصل إلى 1.55 مليون متر مربع، وذلك بهدف تقديم تجربة أغنى وأشمل للزوار والعارضين، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 28,000 عارض، مما يوفر فرصة استثنائية للمشترين الدوليين لتعزيز عمليات التوريد والتعاون التجاري.

وأعرب مروان المري المدير الإقليمي لغرفة تجارة دبي في آسيا، عن سعادة الغرفة الدائمة بتوطيد أواصر الصداقة مع الشركات الصينية، مؤكدا التزام غرفة تجارة دبي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وبتحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، التي تركز على تنمية حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات لتصل إلى 6.9 تريليونات دولار أمريكي خلال العقد المقبل.

جدير الذكر أن معرض كانتون، الذي تأسس في ربيع عام 1957، يعقد مرتين سنوياً في مدينة قوانغتشو الصينية، ويعد من أبرز الفعاليات التجارية الدولية بفضل تاريخه الطويل وتنوع المعروضات والمشاركة الواسعة من التجار والمشترين من جميع أنحاء العالم؛ ويتميز المعرض بكونه منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والابتكارات وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، مما يجعله نقطة تجمع مهمة للقطاعات التجارية والصناعية على مستوى العالم.

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