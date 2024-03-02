إعلان الفائزين بـ«تجربة سابوريتي للتصميم»

المصدر: دبي- البيان

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تعاونت شركة سابوريتي إيطاليا، العلامة الإيطالية المتخصصة في ابتكار حلول متقدمة في مجال التصميم الداخلي، مع معهد دبي للتصميم والابتكار لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب في دبي.

ومنح التعاون طلاب معهد دبي للتصميم والابتكار فرصة فريدة لإعادة ابتكار الكرسي الأيقوني «ميامينا» الذي يؤكد التزام سابوريتي الراسخ تجاه الأناقة العابرة للزمن والمهارة الحرفية الاستثنائية، في إطار مسابقة «تجربة سابوريتي للتصميم» التي أُطلِقت في نوفمبر.

وتنافست فِرق المعهد على ابتكار نسخة مستدامة وصديقة للبيئة وسبّاقة من الكرسي القابل للطي الأيقوني «ميامينا» الذي صُنع في العام 1983.

وأبصر كرسي «ميامينا» النور في إيطاليا ويتغنّى بتاريخ عريق في الدمج بين التصميم المعاصر والمهارة الحرفية الإيطالية التقليدية. وبعد تدقيق من قبل لجنة تحكيم عالمية، تمّ الإعلان عن المتسابقين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية. كما تمّ الإعلان عن فوز المشروع الذي قدمه الفريق المؤلّف من ميرا السويدي، وميرا الصمت، ومريم الفلاسي وغزالة مدني، بعنوان «الأناقة البدوية».

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