«بي إم كيه» الإماراتية تستحوذ على «دبليو هيليز بارتنشيب» البريطانية

المصدر: دبي- البيان

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استحوذت شركة «بي إم كيه للاستشارات» (PMKConsult)، الشركة المتخصصة في استشارات إدارة المشاريع والتجارة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، على شركة «دبليو هيليز بارتنشيب» البريطانية «W. Hiles Partnership (WHP)».

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أنشطتها ومشاريعها القائمة والمستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس ذلك الاقتصاد المتنامي للدولة في مختلف القطاعات.

وباستخدام خبرتها المتنوعة ومحفظة مشاريعها التطويرية المحلية والإقليمية، التي تضمنت إجمالي المساحة أكثر من 4.5 ملايين متر مربع في السنوات الـ12 الماضية، تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة «بي إم كيه للاستشارات» التزامها بتحقيق التميز والابتكار في المشاريع الإنشائية والتطويرية، وتقديم حلول مبتكرة وخدمات ذات جودة عالية في مجال إدارة المشاريع والتجارة والإنشاء والتصميم.

قال كيفن وولي، المدير التنفيذي لشركة «بي إم كيه للاستشارات»: «ما يشهده قطاع الإنشاء والتصميم وتطوير المشاريع من تغيرات وفرص في الدولة والمنطقة، يتطلب الكثير من الشركات في إعادة النظر حول كيفية التأقلم والتكامل مع هذه التحولات الجديدة، لذلك قمنا باستحواذ شركة جديدة ضمن نشاطاتنا في المملكة المتحدة وهي خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بقدراتنا».

بدوره، شدد مالكوم هايلز، المدير التنفيذي لشركة «دبليو هيليز بارتنشيب» البريطانية، على أن الاستحواذ سيلعب دوراً كبيراً في توسيع خبراتهم في دولة الإمارات والمنطقة، قائلاً: «يأتي الاستحواذ بهدف تفعيل المرحلة الجديدة لخطتنا المؤسسية نحو النمو والاستدامة، وسنستمر في تقديم التميز في الخدمات والحفاظ على قاعدة عملائنا بمهنية واحترافية عالية الجودة».

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