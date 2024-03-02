«أراضي دبي» تختتم مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024»

المصدر: دبي - وام

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اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024»، الذي استمر 3 أيام في دبي، بمشاركة 125 عارضاً محلياً وعالمياً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.

وكرّم مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على هامش الحدث، شركة «نخيل لإدارة المجتمعات»، بمناسبة حصولها على تصنيف «فئة البلاتينيوم» في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناءً على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة وسعيها لتطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة، ما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات.

كما جرى تكريم شركة «نخيل»، وشركة «دبي لإدارة المجمعات» نظير جهودهما وفوزهما بفئة أفضل شركة لإدارة المجتمعات لسنة 2023 في المؤتمر العالمي للعقارات، إلى جانب تكريم صاحب المعاملة الاستثمارية في البيع رقم 1.000.001، إضافة إلى مجموعة من الوسطاء والمستثمرين العقاريين وعدد من المطورين وفئة أعلى المستثمرين المواطنين من حيث القيمة وفئة أعلى 5 وسطاء نساء غير مواطنات خلال 2023. وشهد «IPS » سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية، منها جلسة حوارية بعنوان «القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدٍّ متزايد يواجه الشركات العقارية»، إلى جانب تنظيم مسابقة للشركات العقارية الناشئة «بروبتيك» التي تطرح أحدث المشاريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وإدارة العقارات ومساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها.

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