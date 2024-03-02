«أ.ر.م. القابضة» تطلق برنامجاً لإلهام الأجيال القادمة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، عن إطلاق الدورة الرابعة والمنتظرة من برنامج الأطفال، أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات، بالتعاون مع معرض «آرت دبي»، وتم تصميم البرنامج بهدف تعزيز التفكير الإبداعي وحس المسؤولية لدى الأطفال، من خلال إقامة ورش عمل تدريبية يديرها نخبة من الفنانين العالميين، ويشرف عليه الفنان ساهيل نايك المقيم في ولاية غوا الهندية.

وينطلق البرنامج بنسخته الأكبر في البداية بالمعرض قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 15.000 طالب و100 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس أصحاب الهمم من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»: «نهدف لإلهام ودعم الجيل القادم من الفنانين والمفكرين المبدعين، وتمكينهم من التعلم بنشاط والتفاعل بشكل إبداعي مع المجتمعات التي يعيشون فيها، كما يسعدنا مشاركة الفنان ساهيل نايك في المعرض، حيث يملك خبرة في الأنشطة الإبداعية الخاصة بالأطفال».

من جهته، قال ساهيل نايك، الفنان والمدرس المرموق: «تهدف الورشة للكشف عما يجول في فكر الأطفال».

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