أرباح «تاكسي دبي» ترتفع 54 % وتوصية بتوزيع 71 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ليبلغ صافي أرباحها 345.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام الماضي، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الأخير من العام 2023.

وجاء نمو الإيرادات، بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي، والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات، لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما أسهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة.

وبلغ حجم أسطول شركة تاكسي دبي في نهاية عام 2023، أكثر من 7400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام الماضي. وأسهم الأداء القوي في الإيرادات إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح 25% وزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم الذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول، مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، والتي عززت الكفاءة التشغيلية وحسنت رحلة المتعامل.

توزيعات أرباح

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: «تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، ومكانتنا في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة، إذ تتمتع «تاكسي دبي» برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا».

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من العام 2023.

ارتفاع إيرادات

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «حققت الشركة نتائج إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، ما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%، وقد قطعنا خلال العام شوطاً واسعاً في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث تمكنا من توسيع أسطولنا وتطبيق التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا».

وأضاف: «تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي بوصفها وجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة».

وبفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، تستشرف تاكسي دبي مستقبلاً واعداً في جميع القطاعات، حيث يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للسكان زيادة بنسبة 2.8% بين الأعوام 2023 و2040. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم خطة دبي الحضرية 2040، في زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين.

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