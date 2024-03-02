10 % نمواً مستهدفاً للسياح بالقطاع الفندقي في رأس الخيمة 2024

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال فعاليات قمة العرب للطيران في رأس الخيمة، أن استضافة فعاليات رائدة على غرار قمة العرب للطيران وللعام الرابع على التوالي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، مع حرصها على دعم قضايا البيئة والاستدامة في مجالات السياحة والسفر بدولة الإمارات.

وأشار إلى أن قرب المسافة بين مطار دبي أسهم في فتح أبواب جديدة مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية للقطاع السياحي والفندقي خلال العشرة أعوام القادمة تستهدف تحقيق 30% من الناتج القومي للإمارة، لافتاً إلى أن الإمارة استقطبت خلال العام الماضي 1.22 مليون سائح، ونسعى لزيادة تلك المعدلات بنسبة 10 %.

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