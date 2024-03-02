«إي آند» نحو استثمار 6 مليارات دولار في 16 دولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، أنها تعهدت لتحالف Partner2connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، باستثمار 6 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026.

وتم الإعلان عن التعهد على هامش أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة المقام في برشلونة. وأشارت المجموعة، إلى أن هذا الاستثمار الذي يعد جزءاً من خطة أعمال المجموعة، يهدف إلى توفير نطاق الاتصال والخدمات الرقمية في أسواق المجموعة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، منوهة إلى أنه سيتم الاستثمار في 16 دولة.

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