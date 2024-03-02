10 آلاف حساب جديد في سوق دبي خلال شهرين

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 3.1 % الأسبوع الماضي، بمكاسب 12.7 مليار درهم، مدعوماً بالنتائج القياسية والتوزيعات السخية للشركات والبنوك 2023.

وخلال 5 جلسات، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 732.6 مليار درهم، أمس، من 719.9 ملياراً بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين في يناير وفبراير بنمو 54 %، مقارنة مع 6 آلاف و521 حساباً جديداً أول شهرين من 2023. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم دبي التجاري 29.5 %، والاتحاد العقارية 23.1 %، والوطنية الدولية القابضة 6.15 %، وأرامكس 5.7 % وديار للتطوير 5.5 %، وإعمار للتطوير 4.5 %، وزاد دبي الوطنية للتأمين 4.4 %. واستحوذ «دبي التجاري» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 653.66 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 331.13 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 36.16 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 560.5 مليون درهم، و524.4 مليوناً مبيعات.

واستقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9278.91 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 22 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية 34.7 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها في 5 جلسات، وارتفع رأس المال السوقي إلى 3.593 تريليونات درهم، أمس. وبلغت سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع 7.7 مليارات درهم منها 5.33 مليارات درهم في أبوظبي، و2.4 مليار في دبي، بعد تداول 2.57 مليار سهم عبر 126 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الرابعة، وارتفع المؤشر 1.11 % إلى 4356.61 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.26 % إلى 9278.91 نقطة.

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