41 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات في شهرين

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تقلصت شكاوي مشتركي خدمات قطاع الاتصالات أول شهرين من العام الجاري بنحو 41 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما انخفضت من 4245 شكوى إلى 3000 شكوى عن إجمالي شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضحت مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات، أن معدل إغلاق الشكاوى تقلص خلال العام الجاري ليتراوح بين 85 و90 %، مقارنة بنحو 100 % عن الشكاوى المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة»، أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع بين 85 و86 % خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل معدل بين 70 و76 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.5 و8.5 % من إجمالي أصحاب الشكاوى.

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