المفوض التجاري الإيطالي يشيد بسوق الدولة الحافل بالفرص الواعدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي مدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات متانة العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا.

وقال فاليريو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن السوق الإماراتي يوفر فرصاً كبيرة للتوسع مع وجود الكثير من المشاريع المخطط لها، إذ تشير هذه الاتجاهات الإيجابية إلى فرص متواصلة للتجارة والتعاون بين الإمارات وإيطاليا.

وأوضح فاليريو أن حجم التجارة بين الإمارات وإيطاليا بلغ 7 مليارات يورو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مع تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى أن قيمة التجارة بين البلدين ارتفعت في عام 2022 بنسبة 19 في المئة ما يعادل أكثر من 8 مليارات يورو.

ولفت فاليريو إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية من بين دول الاتحاد الأوروبي كمورد للإمارات العربية المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو في العلاقات التجارية الثنائية، والتي ترتبط بعوامل النمو مثل الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة وجودة الإنتاج.

وقال فاليريو، إنه نظراً للحجم الكبير للتجارة والمبادرات المشتركة والنظرة الإيجابية للمستقبل، فإننا نشهد إمكانات متزايدة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى مشاركة المصنعين والشركات الإيطالية بنشاط في الفعاليات الصناعية والمعارض التجارية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الالتزام بتعميق العلاقات التجارية عبر مختلف القطاعات.

وأشار إلى الحضور القوي للجانب الإيطالي في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى معرض «إيدك» 2024، الحدث العالمي المهم في مجال صناعة طب الأسنان، لافتاً إلى وجود خطط لجلب مئات الشركات الإيطالية إلى الإمارات للمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الرئيسية في جميع القطاعات، وتعكس هذه المشاركات الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل جديدة للشراكة بين البلدين.

وأعرب المفوض التجاري الإيطالي مدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، عن تفاؤله بأن المصنعين الإيطاليين الذين شاركوا في معرض «إيدك» 2024 سيعززون علاقات إيطاليا التجارية مع دولة الإمارات مع تحقيق تقدم كبير بمجال الرعاية الصحية للأسنان من خلال خدمة شرائح جديدة في قاعدة عملاء متزايدة.

وتوقع فاليريو سولداني، أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.7 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، ما يزيد من توسيع الفرص التجارية للشركات الإيطالية وشركائها في الإمارات، لافتاً إلى أن وكالة التجارة الإيطالية تتواجد في الإمارات لدعم الشركات الإيطالية من خلال إجراء حملات ترويجية مختارة وتخصيص خدمات لتوسيع عروض القيمة التي نقدمها في سوق الإمارات.

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