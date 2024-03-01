«فيستيان» تعزز حضورها في المنطقة بإطلاق عملياتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فيستيان» الشركة العالمية المتخصصة في الحلول العقارية، عن إطلاق فرعها الجديد «فيستيان ميا» (Vestian MEA)، وهو متخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتستهدف تقديم حلول شاملة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعتبر إطلاق «فيستيان ميا» خطوة استراتيجية مهمة في خطة نمو الشركة، مؤكدة التزامها بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتعزيز خدماتها في سوق العقارات الديناميكي. الشركة الجديدة، التي تأسست في عام 2010 وتابعة بالكامل لشركة Vestian INC Chicago، ستعمل كشركة استشارية عقارية متخصصة، ملتزمة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين في دبي والإمارات العربية المتحدة.

قال شريني راو، الرئيس التنفيذي لشركة «فيستيان»: «إن افتتاح (فيستيان ميا) يعتبر خطوة مهمة لشركة فيستيان في المنطقة. يعكس هذا التوسع تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا في المنطقة وثقتهم في خدماتنا. إن إطلاق فيستيان ميا يمثل التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا على نطاق عالمي».

وأضاف مايكل سيلفر، رئيس مجلس الإدارة في «فيستيان»: «فيستيان ميا لا تقتصر على أن تكون مجرد شركة استشارية استثمارية، بل تعبر عن التزامنا بالتميز والابتكار والنمو المستدام في القطاع العقاري. نتطلع إلى المساهمة في قصص نجاح عملائنا في الشرق الأوسط».

وأشار سانجاي سارين، المدير الإداري في «فيستيان»: «نحن متحمسون للفرص التي تقدمها فيستيان ميا للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل فريقنا على دعم أعلى معايير التميز والابتكار، ونسعى إلى أن نكون الشريك الموثوق به للمستثمرين الذين يبحثون عن استشارات استراتيجية في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة».

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