بحضور وزير الاقتصاد.. مجموعة «لولو» تطلق متجرها الـ264 في دبي أوتلت مول

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رسمياً «لولو»هايبر ماركت في دبي أوتليت مول الذي يعد أيضاً المتجر رقم 25 في دبي و264 عالمياً للمجموعة الإماراتية، بحضور ناصر علي خماس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي القابضة، ويوسف علي إم إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وشخصيات أخرى، وذلك في إطار سعي المجموعة لتوسيع حضورها في دبي.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربع، وسيضم مجموعة ضخمة من المنتجات العالمية والمحلية على حد سواء في قسم السوبر ماركت ومحطات الطعام الساخنة من المأكولات العالمية.

تشمل الفئات في المتجر الجديد أيضاً البقالة، والأطعمة الطازجة، واللحوم والأسماك، والمخبوزات، ومنتجات الألبان، والبيتزا والوجبات الخفيفة، والأطعمة الساخنة، والمحامص، والصحة والجمال، والإلكترونيات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية، وغير ذلك الكثير.

ويعد دبي أوتلت مول، الذي بدأ عملياته في عام 2007 ووسع مساحته ليشمل المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى محفظته، أحد أكثر وجهات التسوق المفضلة للعلامات التجارية المتميزة مع خصومات وعروض مذهلة على مدار العام.

ويقع على طريق دبي العين، على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي، مع أكثر من 7000 مكان لوقوف السيارات للتسوق المريح. يقع لولو هايبر ماركت في منطقة التوسعة المشيدة حديثاً بالمركز التجاري.

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: «يسعدنا إطلاق أحدث هايبر ماركت لدينا في وجهة التسوق المرموقة هذه والتي ستوفر تجربة تسوق عالمية المستوى ليس فقط للمقيمين الذين يعيشون داخل المنطقة، ولكن أيضاً للسياح والشركات.. المتحمسين القادمين إلى دولة الإمارات.

على مدى سنوات من تقديم الطعام لمختلف الجنسيات، شهدنا الطلب المتزايد على المنتجات ذات المصادر الدولية. ولهذا السبب سيكون التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق.

وأضاف يوسف علي:»نحن فخورون بدعم التنمية الشاملة للدولة وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة والتوسع بشكل أكبر في الدولة، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي لم تتقدم البلاد في ظلها من قبل".

وقال محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «في ظل التطور النابض بالحياة لدبي أوتليت مول ليصبح أكبر مركز تسوق في العالم، فإن الكشف عن لولو هايبر ماركت يمثل منارة لالتزامنا بإعادة تعريف قيمة التسوق. وبينما نرحب بهذه الإضافة الجديدة، فإننا لا نعمل على إثراء تجربتنا متعددة القنوات فحسب، بل نعمل أيضاً على ترسيخ مكانتنا كقمة في تجارة التجزئة القائمة على القيمة في المنطقة.

تستمر شراكتنا مع مجموعة اللولو الدولية في الارتفاع، حيث تضع معايير لا مثيل لها وتؤكد التزامنا بالتميز الرائد. ويبشر هذا الإنجاز بعصر جديد من الفرص اللامحدودة لزوارنا والمجتمعات المجاورة، حيث تتجاوز كل رحلة تسوق التوقعات وتحقق رضا لا مثيل له.

كما حضر هذه المناسبة سيفي تي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي إم إيه، المدير التنفيذي، وسليم إم إيه، مدير المجموعة، وعلي ناصر خماس، مدير مجموعة الأهلي القابضة وغيرهم من كبار المسؤولين.

ويضم دبي أوتلت مول أكثر من 1300 علامة تجارية فاخرة وفاخرة في العالم في أكثر من 240 متجراً. مع وجود لولو في القائمة الموثوقة، فإن مجمع نمط الحياة سوف يجذب بالتأكيد الزوار الذين يبحثون عن العلامات التجارية المتميزة بصفقات مذهلة على مدار العام.

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