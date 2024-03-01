«أيون أند تريسل» تحصد أولى جوائز «إعمار للوسطاء العقاريين 2023»

المصدر: دبي- البيان

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حصدت «أيون أند تريسل» الجائزة الأولى ضمن جوائز «إعمار السنوية للوسطاء العقاريين 2023» خلال حفل أُقيم في 28 فبراير 2024 في فندق «أرماني دبي».

ويشكل هذا الفوز قيمة مضافة إلى سجلها الغني في ظل القيادة النشطة التي يتمتع بها سليم كارساز، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتواصل «إعمار» ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الأكثر تقديراً وإعجاباً وثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد شكل فوز «أيون أند تريسل» بإحدى جوائزها العريقة، فرصة متميّزة لإقامة عرض مذهل على واجهة «برج خليفة» الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة النطاق تكريماً لإنجازاتها المتميّزة.

وأسهم سليم كارساز الذي يتمتع برؤية ثاقبة في القطاع العقاري في إنجاز هذه المهمة من أجل الفوز بالمركز الأول، في خطوة ترقى إلى أرفع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن «أيون أند تريسل» تعزز مكانتها الرائدة بفضل خبرة وقيادة بابر شاه، الرئيس التنفيذي للعمليات، كونه يتمتع بخبرة واسعة والتزام ثابت بالتميّز، في حين يلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للشركة والدفع برؤيتها الاستراتيجية نحو الأمام.

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