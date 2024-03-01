16 ألف زائر للدورة الـ20 لمعرض IPS للعقار في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي اختتام فعاليات الدورة الـ20 من معرض IPS للعقار 2024، الذي نظمته «شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسط إقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع العقارات في الدولة، وحقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب 16373 زائراً من 124 دولة حول العالم، ما يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة العقارات.

وشهد اليوم الأخير من المعرض زيارة وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برئاسة الفريق محمد أحمد المري المدير العام، حيث تجول بالمعرض وتوقف عند العديد من الجهات العارضة المحلية والدولية واستمع لشرح منهم حول المشاريع المطروحة والفرص الاستثمارية المتوفرة.

وأعرب ممثلو الشركات العقارية العارضة عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وأكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة ورغبتهم في حجز مساحات أكبر.

وأشادوا بإقبال الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة، وتَنوع فئات الزائرين بين المهتمين بالشراء والمستثمرين ما أسهم في عقد صفقات بيع في الموقع، إلى جانب توقعات بإغلاق صفقات بعد المعرض. فضلاً عن حضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء في القطاع العقاري، ما عزز تبادل الخبرات والآراء وإمكانية عقد الشراكات واستثمار الفرص الجديدة التي توفرها صناعة العقارات حول العالم.

ومن شركة ربدان للتطوير العقاري تحدث رأفت العاقل مدير العلاقات عن إتمام العديد من عمليات البيع في المعرض، حيث قدمت الشركة خصم 2 % على مشاريعها خلال أيام المعرض.

ومن جانبه أكد محمود شحادة كبير مسؤولي المبيعات والتسويق في شركة SEE Solutions، التي تدير مشروع المدينة المستدامة في عُمان (يتي)، اهتمام العديد من الزوار بالتملك في المشروع، كما أشار إلى إتمام عمليتي بيع في الموقع.

وقال زياد داخل مدير مبيعات في شركة Noyanlar: «لقد تمكنا من التواصل مع العديد من الوسطاء العقاريين ونتوقع إنهاء العديد من الصفقات قريباً».

وقالت نيكولا تومانيك، مدير المبيعات بشركة Sycamore Real Estate: «نحن سعداء بمشاركتنا في IPS، ونتطلع بكل حماس نحو مشاركتنا في الدورة القادمة، ومن المؤكد أن 50 % من العملاء المحتملين الذين تواصلنا معهم خلال المعرض سنتمكن من إتمام الصفقات معهم لاحقاً».

وأشاد كينجي دي جي سانتوس، مدير المبيعات في شركة SMDC بتنظيم المعرض وفئات الزوار والتي تنوعت بين المشترين والمهتمين بالشراء والمستثمرين. كما أشار إلى إتمام عمليتي بيع في الموقع.

وعبرت باربرا سانسوم، مساعد المبيعات الدولية، RE/MAX عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض وكرم ضيافة دولة الإمارات والمنظمين، كما أشادت بعدد الزوار وإقبالهم على التعرف على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة.

وأبرز ما ميز المعرض الأجنحة الدولية، حيث ضم 5 أجنحة من الهند والباكستان وإسبانيا وجورجيا وتركيا، إضافة إلى مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستوى المحلي والعالمي ومشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي شملت المدينة المستدامة (يتي) – عُمان الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - السعودية، والشركة المتحدة للتنمية - قطر، وياس للتطوير العقاري - البحرين، وشركة سوا المتحدة – الكويت.

واستقطب المعرض 125 عارضاً عقارياً محلياً وعالمياً من دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور.

كما شارك أكثر من 100 متحدث وخبير في أكثر من 30 جلسة حوارية، تبادلوا المعارف والخبرات والرؤى واطلعوا على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي.

وتخلَّلت فعاليات اليوم الثالث من المعرض إقامة مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل الخاصة بالشباب من تنظيم شبكة المهنيين الشباب العالمية (YPN)، التي استعرض من خلالها مجموعة من المتحدثين المتميزين أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل صناعة العقارات. بدءاً من استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على التسويق العقاري، وصولاً إلى البحث بعمق أهمية التعليم في المعاملات الدولية.

كما تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة العقارية، والتي تنافس خلالها 5 شركات ناشئة PropTech استعرضت أعمالها أمام لجنة الحكام، وفاز بالمركز الأول برنامج Proscan، وهو برنامج بناء مبتكر للسلامة والجودة، كما حصل على مساحة عرض خلال فعاليات IPS 2025 بقيمة 13,000 دولار أمريكي.

وحظي المعرض بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وهم المدينة المستدامة عُمان (يتي)، معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري (IEREI)، شركة ديجيت مي DigitME، وشبكة الشراكة العقارية (PNP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، إضافة إلى الشركاء الإعلاميين CNBC Arabia ومجلة كونستركشن ويك.

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