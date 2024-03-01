فعاليات متنوعة بمركز دبي التجاري العالمي خلال مارس

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر مارس والتي تغطي عدة قطاعات حيوية تشمل النقل والرعاية الصحية والنقل البحري والأغذية والمشروبات والعقارات والترفيه وغيرها، وهو ما يوفر للزوار و العارضين فرصاً قيّمة للتواصل وبناء علاقات الأعمال. ومن خلال التركيز على تشجيع التعاون وتسهيل نمو الأعمال، يواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه بتوفير منصة للمتخصصين في مختلف القطاعات تُمكنهم من تطوير أعمالهم.

ويشهد 1 مارس اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وهو من الفعاليات الهامة التي تركز على حلول التنقل الحضري المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس شعار هذا العام «التنقل المستدام وجودة الحياة»، التزام المؤتمر بتطوير وسائل النقل الحضرية الصديقة للبيئة من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة والسياسات الفعالة وأفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما يرحب مؤتمر «دبليو سي إيه» العالمي (WCA) الذي يستمر حتى 2 مارس، بأعضائه القادمين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كأكبر حدث للتواصل ضمن قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. وبحضور ممثلين من أكثر من 150 دولة، يعتبر المؤتمر فرصة نوعية للشركات للوصول إلى أسواق جديدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية.

وبالانتقال إلى القطاع البحري، استطاع معرض دبي العالمي للقوارب، الحدث البحري الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ترسيخ مكانه على مدار دوراته السابقة ليصبح واحداً من أهم معارض القوارب الرائدة في الشرق الأوسط، حيث حاز على اعتراف وإشادة عالميين. وفي دورته الثلاثين والتي تستمر حتى 3 مارس في دبي هاربر، سيتمكن الزوار من التعرف على القوارب واليخوت المصنعة من أبرز الشركات الرائدة، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الرياضات المائية. كما يسلط المعرض الضوء على أسلوب الحياة الراقي في مجالات الطيران والسيارات الفخمة والأزياء الحصرية المصممة حسب الطلب، والأعمال الفنية المستوحاة من الحياة البحرية.

ويستضيف المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء 2024 نخبة عالمية من أطباء الغدد الصماء والباحثين والمختصين في مجال الرعاية الصحية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، حيث يوفر فرصة فريدة لاستكشاف «مستقبل الغدد الصماء» من خلال برنامج فعاليات واسع وشامل يضم مجموعة متنوعة من الحوارات والعروض التقديمية التي يقدمها ويشارك فيها خبراء رواد من المنطقة والعالم.

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، أكبر فعالية للتصميم الداخلي لمقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة فريدة لشركات الطيران والموردين والهيئات التنظيمية للتواصل وعرض أحدث المنتجات والتقنيات. وستركز نسخة هذا العام، التي ستنطلق خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس، بشكل كبير على التواصل، حيث توفر برامج مثل «برنامج الطيران لكبار الشخصيات» (VIP Airline) ومنصة «التواصل على متن الطائرة» (Onboard Hub) فرصاً للزوار للتواصل والمشاركة، بالإضافة إلى الحوارات التي يديرها ويشارك فيها قادة عالميون وخبراء إقليميون.

ويُقام المعرض في نفس موقع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي يستمر لمدة يومين ويحتضن 200 جهة عارضة عالمية من جميع مستويات سلسلة التوريد في قطاع الطيران. ومن أبرز فعاليات المعرض، منصة «ذا جو لايف ثيتر» (The Go Live! Theater) والتي تعالج مواضيع مهمة ضمن إطار سلسلة من عروض تقديمية وجلسات حوارية ودراسات الحالة يقدمها نخبة من الخبراء، وذلك بهدف توفير فرص تعليمية قيّمة للزوار.

ومن الفعاليات الهامة على أجندة شهر مارس القمة العالمية الشرطية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، وتعد منصة نوعية تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق نسخة القمة لعام 2024، بعنوان «توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أماناً»، وتشهد حضور مؤسسات عالمية مرموقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك ومنظمة الإنتربول والشرطة الاتحادية الأسترالية ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بالإضافة إلى قوات شرطة العواصم من 138 دولة.

وتتمحور المؤتمرات المقامة ضمن القمة على سبعة مواضيع رئيسية تتناول التحديات العالمية لإنفاذ القانون، وستضم أكثر من 220 متحدثاً في 140 جلسة، بالإضافة إلى حوارات تغطي تقنيات أجهزة الشرطة والأمن السيبراني والأمن التجاري والسلامة على الطرق. وتترافق فعاليات القمة مع إقامة معرض تجاري واسع يضم أكثر من 230 جهة عارضة لاستعراض أحدث التقنيات الشرطية وغيرها، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة القمة كإحدى أبرز الفعاليات في هذا المجال.

وعلى صعيد الفعاليات الطبية التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، استطاعت فعالية دبي ديرما: مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر ترسيخ مكانتها خلال السنوات الماضية لتصبح أكبر تجمع علمي للعناية بالبشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة رائدة لاستكشاف واستعراض أحدث الابتكارات والمعلومات العلمية في مجال علاج الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر.

وستستضيف الدورة الثالثة والعشرون، التي ستُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، أبرز المتحدثين والجراحين والمتخصصين والخبراء بالبشرة.

ويتضمن جدول أعمال الفعالية مشاركة أكثر من 340 متحدثاً وإقامة أكثر من 360 محاضرة و80 ورشة عمل، كما سيحظى الحضور بفرصة الحصول على نقاط التعليم الطبي المستمر لمواصلة دعم شهاداتهم المهنية.

كما يُقام معرض متخصص بالتزامن مع المؤتمر، ويوفر منتدى خاص للشركات لعرض أحدث منتجات ومعدات العناية بالبشرة. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية مشاركة نحو 1440 علامة تجارية عالمية، مما يوفر فرصة استثنائية للمشترين والمزودين.

ويعد معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 مارس، أحد أبرز المعارض التجارية المخصصة للشركات وأكثرها نجاحاً في قطاع الترفيه على مستوى العالم، ويساهم بشكل كبير في رسم ملامح سوق الترفيه المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد الفعالية منهجية شاملة تغطي جميع جوانب الترفيه والتسلية، بما في ذلك مجالات الترفيه الناشئة مثل ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

ويحظى الحضور بفرصة التعرف على أحدث الابتكارات والأفكار المميزة وتجربتها على أرض الواقع. وتتمثل أهم فعاليات معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية في «معرض مشغلي المنتزهات وحقوق الامتياز»، والذي يركز على الترخيص والامتياز في القطاع، ما يجعله منصة مثالية تساعد الشركات على توسيع حضورها إقليمياً وعالمياً.

كما سيقام معرض دبي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الوجهة العالمية الرائدة للخبراء وشركات تصميم آلات تصنيع الأخشاب، في الفترة من 5 إلى 7 مارس. وباعتباره المساحة الوحيدة المخصصة للأعمال التجارية بين شركات قطاع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو يوفر منصة رئيسية للموردين والمصنعين وشركات تصميم الآلات لعرض منتجاتهم والتعرف على التقنيات المبتكرة والمشاركة في المناقشات حول مسائل الإنتاج.

ومن المتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من 410 عارضين من أكثر من 135 دولة في عام 2024، إضافة إلى 10 أجنحة دولية، وهو ما يساهم في إثراء الطابع العالمي لمجموعة المشاركين. ويعتبر المعرض أيضاً سوقاً تجارية مميزة تشجع الحضور على التواصل وعقد الصفقات وبناء الشراكات القيّمة.

بدورها، تستضيف هيئة الطرق والمواصلات في دبي المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات، خلال الفترة من 6 إلى 7 مارس. ويعتبر المؤتمر منصة هامة للباحثين والعاملين والجهات المعنية المهتمة باختبارات سائقي المركبات الذين يطورون نشاطاتهم الاحترافية ضمن المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات.

وينطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار «إعداد السائقين للتنقل الذكي وأمن الطرقات»، ويركز على معالجة التحديات طويلة الأمد في القطاع، مثل أثر تشتت السائقين وعدم الانتباه والإرهاق على السلامة على الطرقات، كما يتناول عدداً من المواضيع الجديدة، بما في ذلك القيادة الذكية في المدن المستقبلية، وأثر السيارات ذاتية القيادة على جوانب تعليم القيادة واختبارات السائقين.

ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك في شهر مارس، سيكون الزوار على موعد مع تجربة فريدة وغنيّة بأروع النكهات خلال الفترة من 15 مارس إلى 9 أبريل في «المجلس»، أحد أبرز الوجهات الرمضانية في دبي. يوفر المجلس أجواءً رمضانية مميزة حيث تستمتع العائلة والأصدقاء بأشهى وجبات الإفطار والسحور والتي تتضمن الأطباق الرمضانية التقليدية مع تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية ومنصات الطهي أمام الضيوف.

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