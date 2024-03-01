دناتا تعزز خدمات الشحن في دبي باستخدام تقنيات الدرون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، عن نجاحها في دمج طائرات الدرون ذاتية القيادة في عملياتها للشحن في دبي. وأسهمت هذه المبادرة الاستراتيجية في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتحقيق فوائد ملحوظة لعملائها في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، حيث انخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20%، وتجاوزت دقة تتبع الشحنات نسبة 99%.

وتعد دناتا أول مزود لخدمات الشحن يستخدم طائرات الدرون في العمليات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2021، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار والتميز. وجرت عملية إدخال طائرات الدرون في سير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات بسهولة ويسر، حيث تراقب طائرات الدرون نحو 1800 شحنة يومياً في المتوسط، بدقة تصل إلى 99% في 2400 موقع أرفف.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر لشريك دناتا "غاذر إيه آي Gather AI"، طائرات الدرون من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الخطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية. وتظهر بيانات المخزون، التي تجمعها الدرون، مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وبالاستفادة من أتمتة المهام الروتينية، يمكن تخصيص الموارد البشرية لمسؤوليات أكثر تعقيداً، لتعزيز إنتاجيتها بشكل عام. وإلى جانب ذلك، أسهمت الدرون أيضاً في الحد من البصمة الكربونية وتحسين السلامة من خلال تقليل الحاجة إلى منصات العمل المتنقلة ورافعات العمال في المستودعات.

وتعمل الدرون في حرارة تتراوح بين الصفر و50 درجة مئوية في بيئات مغلقة، ما يتيح لدناتا الاستفادة من التكنولوجيا في مرافقها لسلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً. وتخطط دناتا لتعميم استخدامها في محطات أخرى عبر شبكتها العالمية خلال السنوات المقبلة.

وقال غيليوم كروزر، نائب رئيس أول دناتا للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: "يعكس إطلاق طائرات الدرون ذاتية القيادة في عملياتنا، التزامنا بتسخير أحدث التقنيات لتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا. ونحن سعداء بالنتائج المتميزة التي حققتها تكنولوجيا طائرات الدرون في عملياتنا للشحن. لقد تجاوزت دقة الدرون وموثوقيتها توقعاتنا، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تأثيراً محورياً على مستويات كفاءتنا التشغيلية. ومن المؤكد أن هذه التطورات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على عملائنا، الذين يمكنهم الاستفادة من الدقة العالية وتقليل أوقات التسليم وسلاسة العمليات اللوجستية".

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "غاذر إيه آي" سانكالب أرورا: "نجحت غاذر إيه آي ودناتا بالفعل في تحويل الرؤية الرقمية بالكامل لأنظمة لوجستيات الشحن الجوي إلى واقع ملموس، فتقنياتنا للجرد بطائرات الدرون ليست مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أحدثت تحولاً فعّالاً في قطاع العمليات اليوم، حيث تتيح الشفافية مع الرؤية في الوقت الفعلي لعمليات المخزون والشحن الجوي، وكانت دناتا في طليعة هذا التحوّل الرقمي في مجال الشحن الجوي، ونفخر بكوننا شركاء التكنولوجيا الذين أسهموا في تحقيق هذه الرؤية".

واستثمرت دناتا في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في التقنيات المتطورة والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة في عمليات الشحن. فعلاوة على إطلاق طائرات الدرون ذاتية التحكم في مستودعاتها، أطلقت أيضاً نظام إدارة الشحن الرقمي "وان كارغو OneCargo".

ويعمل نظام "ون كارغو" على أتمتة الوظائف الرئيسية للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة وإعداد التقارير وإدارة الحاويات، من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة. وتوفر الأدوات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي رؤية محسّنة للمبيعات وأداء الأعمال، ما يتيح للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعة المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، بالإضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات التكرار وأوراق الفحص اليدوية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

ورسخت دناتا مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر منذ تأسيسها عام 1959، وتقدم خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، وناولت أكثر من 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز