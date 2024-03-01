"تنظيم الاتصالات" توفّر خاصية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الحكومية

المصدر: وام

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، إطلاق المرحلة الثانية من منصة "اسألنا"، المساعد الافتراضي المتوفر على المنصة الرقمية الموحدة "U.ae".

وتشمل هذه المرحلة تعميم تطبيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الإلكترونية الحكومية التي توافقت مع الإصدار الجديد لنظام التصميم الموحد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته منصة "اسألنا" على المنصة الرقمية الموحد؛ إذ أسهمت في تحسين تجربة الاستخدام وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة عن الخدمات والسياسات الحكومية في الدولة.

وأشار سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أهمية الاستفادة من الآفاق الواسعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات الحكومية، وقال: “توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموماً، والذكاء التوليدي بشكل خاص، فرصة مهمة لتحقيق المزيد من الكفاءة في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز سعادة المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بوضع المتعامل في رأس الأولويات”.

وأضاف: "نحن في الهيئة سباقون في تطبيق هذه التقنية، ونعمل اليوم على توسيع التجربة انسجاماً مع دورنا الإستراتيجي كجهة ممكنة للتحول الرقمي وداعمة للجهات الحكومية في تطبيق أفضل معايير النضج الرقمي".

وأكد المسمار جاهزية الهيئة واستعدادها الدائم للعمل مع مع الجهات الحكومية لتطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تنص في أحد محاورها على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون سعادة الإنسان هي محور العمل الحكومي.

وسيتم تعميم الميزة على الجهات الحكومية التي تطبق الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية، والذي يمثل إطار عمل شاملا لجميع الجهات الحكومية الاتحادية لتخطيط وتنظيم المحتوى بكفاءة على مواقعها الإلكترونية، ما يعزز التناغم والتطوير وسهولة الوصول للمعلومات عبر مجموعة متكاملة من المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية، ويمكن من خلال هذا الربط، للجهات الحكومية الاتحادية الاستفادة من منصة "اسألنا" لإضافة المزيد من الابتكارات إلى بواباتها، ما يوفر للمتعاملين تجربة أكثر كفاءة.

- التكامل السلس.

بدوره ذكر سعادة محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية أن "منصة "اسألنا" تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجيب على الأسئلة المتعلقة بالخدمات الحكومية في صورة محادثة، ما يسمح لها بالتكامل السلس على أي بوابة حكومية متوافقة مع الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية.

وقال: "تستفيد منصة "اسألنا" من أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة على السحابة السيادية للشبكة الاتحادية (FedNet)، وقد نجحت في إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفاعل المستخدمين مع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (U.ae)، ومن المتوقع أن ينسحب هذا التغيير الإيجابي على مستخدمي المواقع الحكومية الأخرى".

- 57 لغة.

وأوضح بيان الهيئة، أن المنصة تدعم المحادثات بأكثر من 57 لغة، الأمر الذي يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة بسهولة في المحادثات مع "اسألنا" بلغتهم المفضلة إما عن طريق الكتابة أو استخدام الأوامر الصوتية.

وبتفعيل خاصية استخدام الأوامر الصوتية، يجد المستخدم مزيداً من الراحة والسهولة في الوصول إلى المعلومات ويستطيع المشاركة بدون استخدام اليدين.

كما تجيب منصة "أسألنا" في كل موقع حكومي على الأسئلة التي لها إجابات في ذلك الموقع وتتعلق بالمعلومات المتاحة عليه فقط، ولا تجيب على الاستفسارات فقط، بل تتوقع احتياجات المستخدم وتقدم اقتراحات ذكية للأسئلة التي قد يتم طرحها، ما يجعل التفاعل معها أكثر سهولة وكفاءة وتفاعليةً.

جدير بالذكر أن منصة "اسألنا" فازت بجائزة "عين على الابتكار للحكومات" من مؤسسة جارتنر – 2023، باعتبارها أفضل ابتكار رقمي حكومي على مستوى العالم، وهي جائزة تُمنح للمبادرات الحكومية التي تستخدم البيانات والتقنيات الناشئة بشكل مبتكر لتعزيز طموحاتها في قطاع الحكومة الرقمية بشكل ملموس على المستوى المحلي والإقليمي.

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