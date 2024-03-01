الإمارات تؤمّن 41.9% من واردات اليابان النفطية في يناير الماضي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 31.58 مليون برميل تشكّل 41.9% من إجمالي واردات اليابان في شهر يناير 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وخلال شهر يناير الماضي، استوردت اليابان نحو 75.43 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 92.8% أو 69.97 مليون برميل، مصدرها خمس دول عربية، إضافة إلى الإمارات، وهي: السعودية، الكويت، قطر، عُمان، والبحرين.

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