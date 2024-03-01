عقارات دبي تحلّق في فبراير إلى مستويات قياسية

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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سجلت المبيعات العقارية في دبي خلال فبراير 2024، أداء قياسياً جديداً، بنمو 36.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 36.4 مليار درهم نتجت عن 11950 صفقة، وبذلك تكون مبيعات فبراير 2024 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات العقارية خلال أول شهرين من العام (يناير وفبراير) 71.8 مليار درهم، بزيادة 32.2 %، مقابل 54.3 ملياراً خلال الفترة ذاتها من 2023. وأوضحت أن مبيعات عقارات دبي 2024 تتجه إلى تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات التي تحققت العام الماضي، علماً بأن العام الماضي شهد أداءً استثنائياً بكل المقاييس ويعتبر الأعلى في تاريخ دبي من حيث قيمة الصفقات والتي تجاوزت الـ401 مليار درهم، بل وشهد أغلى الصفقات أيضاً.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي خلال فبراير الماضي، 36.4 مليار درهم تمت عبر 11950 صفقة بنمو 36.6 %، مقارنة مع فبراير 2023 والذي بلغت فيه المبيعات 26.7 مليار درهم عبر 9380 صفقة.

وتضع الأرقام التي حققت خلال الشهر الماضي، فبراير 2024 في المرتبة الخامسة من حيث أعلى الشهور مبيعاً لعقارات دبي على الإطلاق، إذ تصدر نوفمبر 2023 مع مبيعات بـ42 مليار درهم، يليه أكتوبر 2023 مع مبيعات 39.2 مليار درهم، يليه سبتمبر 2023 بمبيعات 37.9 مليار درهم، ورابعاً يوليو 2023 بمبيعات 37.6 مليار درهم، وخامساً حل فبراير 2023 مع مبيعات بقيمة 36.49 مليار درهم.

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