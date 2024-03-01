«كاستم شو الإمارات 2024» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة التاسعة من معرض «كاستم شو- الإمارات 2024» الوجهة الأضخم، والأكبر لعشاق السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، والذي يستمر 3 أيام.

وكشفت اللجنة المنظمة برئاسة جمال صالح بن لاحج، رئيس مجلس إدارة «كاستم ايفنتس» عن مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات من داخل وخارج الدولة في تأكيد على المكانة، التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول حول العالم وللسمعة الكبيرة، التي حصل عليها الحدث بعد النجاح المتواصل للمعرض في الدورات السابقة، حيث تحمل النسخة الحالية شعار الاستدامة بعد إعلان 2024 عاماً آخر نحو غد افضل.

وأكد جمال صالح بن لاحج، رئيس اللجنة المنظمة للحدث أن المعرض يعد الحدث الأضخم والأكبر في المنطقة والشرق الأوسط، وهو يلامس شغف ورغبات عشاق رياضة السيارات والدراجات المعدلة بمختلف أنواعها كلاسيك ورياضية. وتطرح اللجنة المنظمة للمرة الأولى وتشجيعاً للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة جائزة تحفيزية للتميز بطريقة العرض لجذب اهتمام الجمهور، وهي عبارة عن دراجة نارية سيحصل عليها الجناح المميز.

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