12 شركة برتغالية بمعرض دبي للأخشاب 2024

المصدر: دبي - البيان

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تتهيأ «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» لحضور قوي من خلال 12 شركة برتغالية في معرض دبي للأخشاب 2024، الذي يقام من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وباعتباره الحدث الرائد في صناعة الأخشاب وإكسسوارات الأثاث وآلات النجارة، يُعد المعرض بمثابة منصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية لإظهار تميزها وجودتها العالية عالميا.

وقال فيتور بوكاس، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: «تتعدى أهمية معرض دبي للأخشاب كونه مجرد فعالية بالنسبة لنا، إذ إنه يعد المكان الأمثل لاستعراض المرونة والحرفية العالية التي تتميز بها صناعة الخشب والأثاث البرتغالية. وتحتل دبي مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي».

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