معرض دبي العالمي للقوارب يشهد مجموعة من فعاليات إطلاق القوارب الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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تشهد فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2024، الفعالية الأضخم والأعرق على مستوى نمط الحياة البحرية في المنطقة، مشاركة مجموعة من أبرز علامات اليخوت العالمية التي استعرضت أحدث قواربها، بما يشمل أضخم اليخوت العالمية الفاخرة وقوارب القطمران المميزة.

ويستمر المعرض حتى 3 مارس، ويرحب بالزوار من أوروبا والشرق الأوسط، حيث أشار العارضون إلى زيادة عدد المهتمين باقتناء اليخوت من المستثمرين الأتراك والروس والبريطانيين والسعوديين والإسبان.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من اليخوت والتصاميم المبتكرة. ويشهد المعرض مجموعة من فعاليات الإطلاق لقارب جديدة. ونجحت شركة فينماستر للقوارب في بيع قارب جرانديزا 37 سي إيه، أكبر طرازات الشركة، فيما كشفت شركة سيرينا ياكتس عن يخت «ويش» الرائع بطول 26.8 متراً.

وتستعرض جلف كرافت 15 يختاً مميزاً، بما يشمل نوماد 101 وماجيستي 111 ويخت ماجيستي 60 الجديد الذي يطلق على الصعيد العالمي للمرة الأولى، ويبلغ طوله 18.5 متراً، وتستعد العلامة الإيطالية لإطلاق يخت ريفا 82 ديفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع في دبي.

ويصل طول اليخت إلى 25.3 متراً. ويعد يخت أزيموت إس 7 هو أحدث الإضافات إلى سلسلة إس، وهو يخت رياضي بطول 22 متراً يركز على الاستدامة. وقدمت بوش آند نوبل اليخت الخشبي خلال المعرض، وهو أكبر يخت خشبي فاخر في العالم بطول 50 متراً. وأعلنت شركة إس إف لليخوت عن عرض يختين مميزين وهما بريستيج إم 48 وريفييرا RCAT 50.

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